المشهد العربي

الخامس دعم وإسناد يثمن قرار الإدارة الذاتية للجنوب

26 أبريل، 2020
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أيد اللواء الخامس دعم وإسناد، قرار المجلس الانتقالي الجنوبي بإعلان الإدارة الذاتية في محافظات الجنوب العربي.

وأعلن، في بيان، فجر اليوم الأحد، التأييد الكامل لقرار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الرئيس عيدروس الزُبيدي.

وجدد أفراد اللواء عهدهم للوطن، مؤكدين أنهم على درب القادة الشهداء، لاستعادة دولة الجنوب.

وعاهدوا شعب الجنوب وقيادته الوطنيه بالمضي على العهد حتى تحرير ما تبقى من أرض الجنوب واستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة.

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الإدارة الخامس الذاتية دعم قرار للجنوب وإسناد يثمن

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