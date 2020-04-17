الخبجي: خياراتنا مفتوحة ونمتلك القوة الكافية لردع قوات حزب الاصلاح"موسع"



استماع – رعد الريمي

كشف د. ناصر الخبجي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس وحدة شؤون المفاوضات، ورئيس لجنة المتابعة لتنفيذ اتفاق الرياض عن امتلاك المجلس الانتقالي الجنوبي خياراتنا مفتوحة منها القوة الكافية لردع قوات حزب الاصلاح متى ما استدعى ذلك وفي الوقت المناسب.

وقال في مداخله له على قناة الغد المشرق ضمن برنامج قضايا ان ما يقوم به حزب الإصلاح بشكل عام في اليمن هو عمل غير مقبول والشرعية الحالية هي مختطفة من حزب الإصلاح.

وشن د. الخبجي هجوما على حزب الإصلاح وقال إن هذا الحزب هو فكرة شيطانية في اليمن تأسست على هدف عرقلة مشروع الوحدة بين الشمال والجنوب، منوها إلى انه بالفعل نجح في العرقلة من خلال ما قام به من اغتيالات للكادر الجنوبي في فترة التسعينات والتحالف مع عفاش وعودة احتلال الجنوب.

ونوه إلى ان ما يقوم به حزب الإصلاح من استفزازات بالجنوب نحن كقيادة في المجلس الانتقالي الجنوبي على علم وإدراك به جيدا غير اننا كمجلس انتقالي نمارس سياسية ضبط النفس من هذه الاستفزازات.

وثمن د. الخبجي دور الاشقاء وقال نحن نعطي فرصة للأشقاء في المملكة العربية السعودية في اتخاذ موقف حازم تجاه هذه العناصر المدعومة من قطر وتركيا وتوقفهم عند حدهم وتنفيذ بنود اتفاق الرياض والذي يقف بند سحب قوات العسكرية من ابين وشبوة إلى مارب على قائمة هذه البنوذ.

وأجاب الخبجي عن الاستنزاف الذي يقصده الإصلاح للمجلس الانتقالي في عدن وقال نجن نتابع ونرصد جميع ما تقوم جماعة الإصلاح في عدن وشعبية المجلس كل يوم تزداد يوما عن الآخر ودليل ذلك مما يحصل في سقطرى وانضمام لواء كامل للمجلس وبالتالي أي عمل لازال نحن نرصده ولدينا خططنا وبرامجنا في هذه التوجهات في المجلس سواء في الزمن القريب او البعيد.