اخبار السودان اليوم

(الخدمات المصرفية) تكشف أسباب فراغ الصرافات الآلية من النقود

4 أبريل، 2020
0
(الخدمات المصرفية) تكشف أسباب فراغ الصرافات الآلية من النقود

السوداو اليوم :

نفى مدير شركة الخدمات المصرفية الالكترونية عمر عمرابي، وجود أي مشكلة في السيولة لدى بنك السودان المركزي وقال في تصريح لـ(السوداني) إن البنك المركزي لديه مبالغ مالية كبيرة لحد مواجهة اشكال تخزين السيولة، مؤكداً وجود مبالغ نقدية كافية للمصارف.
وكشف عن زيادة التغذية للبنوك بنسبة ٤٠٪ عن الفترة الماضية وأردف أن هنالك مبالغ نقدية كافية للمصارف. وعزا عمرابي مظاهر انعدام الأموال بالصرافات، لعدم تغذية بعض من البنوك للصرافات الآلية، بذات المعدلات التي كانت تحدث سابقاً (مرتين في اليوم) نسبة للظروف الصحية الحالية، مما انعكس على فراغ ماكينات الصرافات من النقود بشكل اسرع. واوضح أن البنوك تعمل على التغذية خلال ساعات الصباح دون التغذية المسائية. وأشار إلى أن هناك ضغطا على الصرافات الآليه وارتفاعا في حجم المعاملات لصرف المرتبات خلال اليومين الماضيين، لمعظم الوحدات الحكومية والشركات والجهات المختلفة وتوقع عودة الصرافات إلى وضعها الطبيعي بعد اكتمال عملية السحب للمرتبات خلال أيام.







مواضيع قد تهمك

الوسوم
أسباب الآلية الخدمات الصرافات المصرفية النقود تكشف فراغ من

إقرا أيضا

Photo of حمدوك يبحث مع بومبيو اجراءات رفع السودان من قوائم الإرهاب

حمدوك يبحث مع بومبيو اجراءات رفع السودان من قوائم الإرهاب

4 أبريل، 2020
Photo of أوروبا تلتزم بدعم الحكومة المدنية الانتقالية في السودان

أوروبا تلتزم بدعم الحكومة المدنية الانتقالية في السودان

4 أبريل، 2020
Photo of قفزة جديدة في أسعار الدولار والريال والدرهم بالخرطوم

قفزة جديدة في أسعار الدولار والريال والدرهم بالخرطوم

4 أبريل، 2020
Photo of أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم لمؤشر الاسعار في بنك السودان المركزي

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم لمؤشر الاسعار في بنك السودان المركزي

3 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق