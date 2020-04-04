(الخدمات المصرفية) تكشف أسباب فراغ الصرافات الآلية من النقود

السوداو اليوم :

نفى مدير شركة الخدمات المصرفية الالكترونية عمر عمرابي، وجود أي مشكلة في السيولة لدى بنك السودان المركزي وقال في تصريح لـ(السوداني) إن البنك المركزي لديه مبالغ مالية كبيرة لحد مواجهة اشكال تخزين السيولة، مؤكداً وجود مبالغ نقدية كافية للمصارف.

وكشف عن زيادة التغذية للبنوك بنسبة ٤٠٪ عن الفترة الماضية وأردف أن هنالك مبالغ نقدية كافية للمصارف. وعزا عمرابي مظاهر انعدام الأموال بالصرافات، لعدم تغذية بعض من البنوك للصرافات الآلية، بذات المعدلات التي كانت تحدث سابقاً (مرتين في اليوم) نسبة للظروف الصحية الحالية، مما انعكس على فراغ ماكينات الصرافات من النقود بشكل اسرع. واوضح أن البنوك تعمل على التغذية خلال ساعات الصباح دون التغذية المسائية. وأشار إلى أن هناك ضغطا على الصرافات الآليه وارتفاعا في حجم المعاملات لصرف المرتبات خلال اليومين الماضيين، لمعظم الوحدات الحكومية والشركات والجهات المختلفة وتوقع عودة الصرافات إلى وضعها الطبيعي بعد اكتمال عملية السحب للمرتبات خلال أيام.