الخدمة المدنية تعلن تمديد تعليق العمل 15 يوما إضافيا لموظفي الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات التابعة للمليشيا الحوثية اليوم عن تمديد تعليق العمل لنسبة الـ80 بالمائة من موظفي الدولة في مختلف القطاعات والوحدات الإدارية لمدة 15 يوماً إضافياً باستثناء قطاعات الصحة والأمن والخدمات.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم ،والذي حصل ” المشهد اليمني ” على نسخة منه أنه تم تعليق العمل بنظام بصمة الحضور والإنصراف الوظيفي بكافة وحدات الخدمة العامة لنفس الفترة.

ودعت الوزارة، وحدات الخدمة العامة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الإدارية الاحترازية والوقائية الصادرة اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة ووزارة الصحة الحوثية في أماكن العمل أهمها الحفاظ على مسافة تباعد متر ونصف على الأقل فيما بين الأفراد، وإيجاد وسيلة تواصل بديلة عن الاجتماعات وما هو مهم منها يتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحتياطية اللازمة.

وأهابت الوزارة بكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط والوحدات المستقلة والملحقة المركزية والمحلية الالتزام باتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك كإجراء احترازي ووقائي لمواجهة فيروس كورونا والعمل وفق ما سيرد من القرارات والتعاميم والتوجيهات والإرشادات الوقائية التي سيتم تعميمها .