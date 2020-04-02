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الخرطوم تدشن حملة لتعقيم الأسواق والمواقف والطرق

2 أبريل، 2020
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الخرطوم تدشن حملة لتعقيم الأسواق والمواقف والطرق

السودان اليوم:
دشنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم وقوات الدفاع المدني وعدد من المنظمات الطوعية ومنظمات المجتمع المدني مساء أمس الأربعاء حملة تعقيم وتطهير للأسواق والمواقف والطرق بالولاية تستمر لـ 7 أيام لتشمل كل المحليات.
وقال منظمو الحملة والتي تم تدشينها من منبر وكالة السودان للأنباء أمس إن الحملة تأتي ضمن جهود اللجنة العليا لدرء جائحة فيروس كورونا من البلاد.
ودعا المنظمون مواطني الولاية في الأحياء ومواقع العمل للتعاون لإنجاح الحملة ولو عبر إزالة النفايات من الطرق.

صحيفة السوداني







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الأسواق الخرطوم تدشن حملة لتعقيم والطرق والمواقف

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