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الخرطوم : توقف “112” مخبزاً جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج

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الخبز

السودان اليوم :

كشفت مصادر مطلعة باتحاد المخابز، لـ “باج نيوز” عن توقف “112”مخبزاً عن العمل بولاية الخرطوم إثر تكبدها خسائر افادحة جراء إرتفاع تكلفة الإنتاج.

وأكدت وجود ارتفاع كبير في مدخلات إنتاج صناعة الخبز، عقب الارتفاع المتصاعد لأسعار الدولار بالأسواق الموازية.

وأستنكرت المصادر ثبات سعر الخبز في ظل الارتفاع المتصاعد لأسعار المدخلات وقالت “إن عبوة الزيت زنة الخمسين رطلاً  وكرتونة الخميرة قفزتا إلى 2 الف جنيه بينما لا يزال سعر الخبز ثابتاً.

وأوضحت أن هنالك دراسة لتكلفة الخبز تم رفعها الى الجهات ذات الصلة غير أن الاتحاد لم يتلقْ عليها رداً عليها بعد.

والمحت لوجود عدد كبير من المخابز تعتزم الدخول في اضراب لحين البت في تكلفة إنتاج الخبز في ظل ارتفاع أسعار المدخلات وارتفاع أجور العمال.

وأعلنت المصادر عن وجود جهود يقودها الاتحاد لاثناء قاعدته من أصحاب المخابز عن الدخول في إضراب.

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ارتفاع الإنتاج الخرطوم تكاليف توقف جراء مخبزا
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