المشهد العربي

الخليج : الدماء السعودية والإماراتية سالت في اليمن للدفاع عن عروبته

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 14 دقيقة
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بينت صحيفة الخليج الإماراتية، أن العلاقات الإماراتية السعودية ليست وليدة اليوم، وإنما هي ممتدة وعميقة في التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك، تعززها روابط القربى والدم والإرث، موضحة أنه أكدتها ووثقتها الدماء الإماراتية السعودية التي امتزجت على أرض اليمن دفاعاً عن عروبته.

 

وشددت الصحيفة، على أن الدماء السعودية الإماراتية سالت في اليمن  من أجل ضرب القوى الظلامية والإرهابية التي تعمل على التخريب والتآمر، وتهديد أمن المنطقة.

 

وأكدت الصحيفة، أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى دولة الإمارات، تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، ومدى ما وصلت إليه من تلاحم مصيري، بحيث باتا يشكلان صمام أمان للمنطقة في مواجهة التهديدات والمخاطر، بما يحقق الأمن والاستقرار والرخاء.

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الخليج الدماء السعودية اليمن سالت عروبته عن في للدفاع والإماراتية
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المشهد العربي

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