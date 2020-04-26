المشهد العربي

الخليفي: في هذه الحالة سيعلم الجميع كذب الشرعية

26 أبريل، 2020
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أكد الناشط السياسي ربيع بن مقلم الخليفي، اليوم الأحد، أنه في حالة خروج مسيرات لتأييد المجلس الانتقالي في قراره بفرض الإدارة الذاتية للجنوب العربي سيعلم الجميع كذب الشرعية ومليشياتها الإخوانية.
 
وكتب الخليفي عبر تغريدة له على “تويتر” رصدها ” المشهد العربي”:”لا اعتقد إنسان عاقل ينتظر بيان تأييد لقرارات الانتقالي من محافظين عينتهم حكومة الشرعية الإخونجية” .

وأضاف:”ومن يدعون أن بعض المحافظات الجنوبية ليست مؤيدة لقرارات الانتقالي فما عليهم إلا أن يسمحون للناس بالخروج والتعبير عن آرائهم بكل حرية وساعتها سيعرف العالم كذب حكومة الاخونجي وأزلامها”.

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