المشهد العربي

الخليفي: لم يفوض أبناء الجنوب كيان سوى الانتقالي

21 يناير، 2020
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أكد الناشط السياسي ربيع بن مقلم الخليفي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي هو الكيان الوحيد المفوَّض من أبناء الجنوب.

وكتب الخليفي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏بعض مكونات أنشئت بعد ظهور الانتقالي سموا أنفسهم مكونات وقيادات حراكية جنوبية”.

وتابع: “الواقع ليس لهم أي صفة في الحراك ولم يكونوا أساس لا من أفراد ولا قيادات الحراك السلمي الجنوبي، فكل أفراد وقيادات الحراك الحقيقي انضموا للانتقالي وفوضوه في قيادة البلاد والعباد”.

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