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الخليفي يشن هجوما لاذعا على مليشيات الإخوان التابعة للشرعية.

23 يناير، 2020
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شن الناشط السياسي ربيع بن مقلم الخليفي، هجوما لاذعا على مليشيات الإخوان التابعة للشرعية.

وكتب الخليفي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر “‏لا يتمسك باحتلال الجنوب العربي والإمعان في قتل أبنائه وإفشال التحالف العربي وإفقار الشعب اليمني إلا حزب الإصلاح فرع منظمة إخوان الشياطين في اليمن”.

وتابع: “معروف أن الاستماتة المنظمة على أي بلد وقع تحت سيطرتها هدفه الحصول على المال والأرض للانطلاق لبقية الدول العربية وإسقاطها وأنظمتها”.

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