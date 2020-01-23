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الخليفي يشن هجوما لاذعا على مليشيات الإخوان التابعة للشرعية.
شن الناشط السياسي ربيع بن مقلم الخليفي، هجوما لاذعا على مليشيات الإخوان التابعة للشرعية.
وكتب الخليفي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر “لا يتمسك باحتلال الجنوب العربي والإمعان في قتل أبنائه وإفشال التحالف العربي وإفقار الشعب اليمني إلا حزب الإصلاح فرع منظمة إخوان الشياطين في اليمن”.
وتابع: “معروف أن الاستماتة المنظمة على أي بلد وقع تحت سيطرتها هدفه الحصول على المال والأرض للانطلاق لبقية الدول العربية وإسقاطها وأنظمتها”.