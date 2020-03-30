الخنبشي يؤكد أهمية التنسيق بين السلطة المحلية بعدن والغرفة التجارية لاستقرار المخزون الغذائي

اكد نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، على أهمية التنسيق المشترك بين السلطة المحلية بمحافظة عدن والغرفة التجارية ورجال الأعمال لما من شأنه استقرار المخزون الغذائي والرقابة على الأسعار بصورة دائمة وصلاحية المواد الغذائية التي يتم انزالها إلى الأسواق حفاظا على الصحة العامة ومنع كل أشكال الاحتكار.وناقش نائب رئيس الوزراء، اليوم، مع محافظ عدن أحمد سالم ربيع ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن ابوبكر باعبيد، بحضور وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات عدنان عبدالجبار ووكيل وزارة المالية عمر العبد،عددا من المواضيع المتعلقة بمستوى التهيئة لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال توفير كافة المواد الغذائية والاستهلاكية وتوفيرها للسوق المحلية بأسعار مناسبة للمواطنين.واستمع نائب رئيس الوزراء من رئيس الغرفة التجارية،الى شرح مفصل عن سير العمل في الغرفة التجارية ودور واسهام رجال الأعمال اليمنيين في كافة الجهود الوطنية لمجابهة فيروس كورونا..موضحا أن الغرفة أنشأت صندوق للمساعدات لمجابهة وباء كورونا..مشيراً الى أن مساعدات الصندوق تشمل قطاع النظافة وغيرها من القطاعات الحيوية.وأشاد الخنبشي بجهود الغرفة التجارية..مشدداً على ضرورة أن يمتد نشاط صندوق المساعدات لرجال الأعمال إلى محافظتي أبين ولحج في النطاق الجغرافي والتي من ضمن اولوياته المساعدة الصحية لمجابهة وباء كورونا.

