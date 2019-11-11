الخنبشي يجيب: متي عودة رئيس الحكومة اليمنية الى عدن بعد انقضاء مهلة اتفاق الرياض

انقضت مهلة سبعة أيام التي حددها اتفاق الرياض الذي تم توقيعه، يوم الثلاثاء الماضي، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لعودة رئيس الحكومة معين عبدالملك إلى عدن.

وتتداول وسائل إعلام يمنية، نقلًا عن مصادر لم تسمها، أن معين عبدالملك ووفدًا من وزراء حكومته سيعودون إلى عدن يوم غدٍ الثلاثاء.

وقال نائب رئيس الوزراء اليمني سالم الخنبشي، لـموقع ”إرم نيوز“: إن عودة رئيس الوزراء إلى العاصمة المؤقتة عدن ستكون خلال الأسبوع الجاري .

وبشأن ما تداولته وسائل إعلام عن تحديد يوم غدٍ الثلاثاء للعودة، أكد الخنبشي أنه لم يتم حتى الآن تحديد الموعد على وجه الدقة.

وتم التوقيع على اتفاق الرياض يوم الثلاثاء الماضي، وحدد أحد بنوده سبعة أيام كأقصى مدة لعودة رئيس الحكومة إلى عدن، لتسيير القطاعات الخدمية المعلقة، مثل صرف المرتبات المتوقفة منذ ثلاثة أشهر لقطاعي الأمن والجيش.

ومن المتوقع أن يعود رئيس الحكومة بمعية وفد وزاري يتألف من وزراء الوزارات الخدمية؛ لتسيير شؤون عدن وتصريف الأعمال، حتى يتم تشكيل حكومة مناصفة جديدة من 24 وزيرًا بين الجنوب والشمال، خلال مدة أقصاها شهر من توقيع اتفاق الرياض .

