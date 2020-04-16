الخبر اليمني

الخنبشي يوجّه محافظي المحافظات بتجهيز مراكز حجر صحي للعالقين في الخارج

16 أبريل، 2020
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الخنبشي يوجّه محافظي المحافظات بتجهيز مراكز حجر صحي للعالقين في الخارج

│الخبر | خاص

وجه نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور /سالم احمد الخنبشي محافظي المحافظات بتجهيز أماكن حجر صحي مناسبة لعودة العالقين في الخارج .
وجاء التوجيه بناء على قرار مجلس الوزراء بعودة العالقين الى اليمن ولضمان سلامة عوتهم يتطلب الأمر توفير أماكن لهم للحجر الصحي لمدة 14 يوم من يوم دخولهم البلاد .
يأتي ذلك عقب تزايد معاناة العالقين في الخارج بسبب اجراءات من السفر، حيث تظاهر العشرات من العالقين في القاهرة امام السفارة اليمنية للمطالبة بعودتهم الى بلادهم .

│المصدر – الخبر

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