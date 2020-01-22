الدائرة الثقافية تفتتح معرض “أنغام لونية من الجنوب” بقاعة المكتبة الوطنية في كريتر

المكلا (المندب نيوز) خاص

افتتح الأستاذ عمرو عقيل، رئيس الدائرة الثقافية بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ومعه مدير مكتب الثقافة في عدن الأستاذ أحمد عبدالله حسين، صباح اليوم الأربعاء، المعرض التشكيلي للفنانين محمد كليب البخاري ويسرى محمد كليب في المكتبة الوطنية بمدينة كريتر، والذي يقام برعاية الدائرة الثقافية.

ويحوي المعرض الذي يقام بعنوان “أنغام لونية من الجنوب”، ويستمر لمدة 3 أيام، على لوحات فنية وتشكيلية تصور المعالم الأثرية لمدينة عدن، وتحكي قصة كفاح شعب الجنوب من أجل الهوية والبقاء.

حضر الافتتاح الأستاذة ذكرى معتوق، رئيس دائرة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، وجمع غفير من الفنانين والإعلاميين والمهتمين.