الدائرة الصحية لألوية الجيش الجنوبي تعلن تأييدها لقرار القيادة العليا للانتقالي بالادارة الذاتية للجنوب

أصدرت الدائرة الصحية لألوية الجيش الجنوبي بياناً هاماً قبل قليل أكدت فيه على التأييد المطلق للقرار التاريخي الصادر عن القيادة العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي البيان أكدت الدائرة الصحية أنها تقف على أهبة الاستعداد والعمل على مدار الساعة لتنفيذ القرار التاريخي لحماية الإرادة الجنوبية وتنفيذ التوجيه الذي أعلنه الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي .

وأكدت الدائرة الصحية في بيانها على جهوزيتها التامة لمواجهة أي تطورات قادمة بعد هذا القرار التاريخي.

وأضاف البيان: نؤكد أننا رهن إشارة قيادتنا السياسية ممثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي ورئيسه القائد الفذ عيدروس الزبيدي وسنعمل بكل جهودنا لتنفيذ كل القرارت الصادرة عنه، ولن ندخر جهداً في سبيل خدمة جيشنا الجنوبي ومقاومتنا الباسلة .

نص البيان

بسم الرحمن الرحيم

تابعت الدائرة الصحية لألوية الجيش الجنوبي القرار التاريخي الصادر عن القيادة العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي، وانطلاقاً من المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق الجميع في هذه المرحلة الحساسة تؤكد الدائرة الصحية لألوية الجيش الجنوبي على مايلي :

أولاً: نؤكد تأييدنا المطلق للقرار التاريخي الصادر عن هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بما يضمن تنفيذ هذا القرار التاريخي، وتطبيقه عملياً على أرض الواقع وسنعمل على مدار الساعة لتنفيذ هذا القرار لحماية الإرادة الجنوبية وتنفيذ توجيهات الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى لقوات الجيش والأمن الجنوبي .

ثانياً: تؤكد الدائرة الصحية لألوية الجيش الجنوبي على استعدادها التام لمواجهة أي تطورات قادمة بعد هذا القرار التاريخي وقد وضعنا خطة طوارئ لمواجهة كل التحديات في المرحلة القادمة .

ثالثاً: نؤكد أننا رهن إشارة قيادتنا السياسية ممثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي ورئيسه القائد الفذ عيدروس الزبيدي وسنعمل بكل جهودنا لتنفيذ كل القرارت الصادرة عنه، ولن ندخر جهداً في سبيل خدمة جيشنا الجنوبي ومقاومتنا الباسلة وهو عهد قطعناه على أنفسنا ولن نتراجع عنه مهما كانت التحديات .

المجد للجنوب …

الخلود للشهداء.

صادر عن الدائرة الصحية لألوية الجيش الجنوبي.

الأحد الثالث من رمضان الموافق ٢٦ إبريل ٢٠٢٠ .