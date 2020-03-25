الداخلية تعلن عن انطلاق عملية صرف المرتبات لشهر يناير لمنتسبي الوزارة في جميع المحافظات المحررة

أعلنت اللجنة المشكلة لمتابعة عملية صرف مرتبات منتسبي وزراة الداخلية والوحدات الأمنية التابعة لها اليوم عن بدأ صرف مرتبات شهر يناير ٢٠٢٠م.

وأفاد وكيل قطاع خدمات الشرطة – رئيس اللجنة- اللواء محمد مساعد الأمير أنه وبحسب توجيهات معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد بن احمد الميسري انطلقت اليوم عملية صرف مرتب شهر يناير عبر شركة العروي للصرافة في العاصمة المؤقتة عدن و عموم المحافظات المحررة لقوة ديوان وزارة الداخلية .

واضاف اللواء الأمير : “نطمئن منتسبي الوزارة التابعين للوحدات الامنية انه سيتم صرف مرتبات الوحدات الأمنية عبر الكتاب المعتمدين من قبل الوحدات الأمنية و اللجنة المكلفة بمتابعة عملية صرف المرتبات” .

هذا و ستستمر عملية الصرف بحسب توجيهات وزير الداخلية حتى يتمكن جميع منتسبي الوزارة من استلام مرتباتهم بكل يسر .