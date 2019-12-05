الدراسة في إيطاليا 2020 – موقع فكرة

تعد الدراسة في إيطاليا أحد أحلام عدد كبير من الشباب العربى حيث تعد الدراسة فى ايطاليا بمثابة الباب الكبير للدخول الى سوق العمل من خلال شهادات معترف بها دولياً .

ومن الجدير بالذكر أن الدراسة فى إحدى دول الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا يمنح الطالب قيمة علمية مميزة وقدرة على الدخول إلى سوق العمل بما يمتلكه من إمكانيات .

ويوجد عدد من الخطوات التى يقوم بها الطالب عندما يعتزم أكمال دراسته فى ايطاليا وفق للقوانين الدولية لاستخراج تأشيرات الدراسة والاقامة وغيرها من أشياء نتعرف عليها خلال هذا المقال .

التأشيرة الدراسية فى ايطاليا 2020

هى أحد أنواع التأشيرات التي تمنح حاملها الحق في الإقامة فى الاراضي الايطالية لمدة تصل الى عام قابلة للتجديد بعد توفر مجموعة من الوثائق التى تحتاج اليها السلطات الايطالية .

شروط الحصول على تأشيرة الدراسة في إيطاليا

ان يتجاوز سن الطالب 14 عام على الأقل ولا تستخرج لمن هم دون هذا السن إلا فى حالة حضور الندوات التثقيفية بما لا يتجاوز 45 يوم .

توافر شهادة قبول باحد الجامعات الايطالية أو وثائق التدريب المهنى الممول من الحكومة الايطالية .

وثيقة تأمين صحى لتغطية العلاج الصحى للطالب لمدة عام أو خلال مدة الدورة الدراسية المقررة .

وثيقة تفيد بامتلاك الطالب مبالغ مالية تغطي نفقاته الدراسية داخل الأراضي الايطالية بما لا يقل عن نصف مبلغ البدل الاجتماعى التى تقدمه الحكومة الايطالية للطالب والبالغ 5889 يورو خلال العام الدراسى .

تقديم وثيقة تثبت توافر مكان الاقامة سواء كان خطاب من مضيف ايطالى او حاصل على الاقامة او عقد ايجار موقع .

طرق التقديم بالجامعات للدراسة فى إيطاليا 2020

يمكن التسجيل من خلال تقديم طلب الالتحاق بأحد الجامعات الايطالية عن طريق البريد الالكترونى للجامعة أو موقعها الالكترونى او من خلال البريد العادى .

يمكن التسجيل بالطرق التقليدية عن طريق القنصلية الايطالية او السفارة الإيطالية ببلد الإقامة الخاصة بالطالب .

خطوات التقديم الإلكتروني للدراسة فى إيطاليا 2020

يقوم الطالب بالدخول الى موقع الجامعة التي يختارها .

يقوم بإرسال طلب للالتحاق بالجامعة .

تقوم الجامعة بالتواصل مع الطالب وتوضح الوثائق المطلوبة للتسجيل بالجامعة .

عند استيفاء الطالب لشروط الالتحاق تقوم الجامعة بإرسال خطاب القبول للطالب عبر البريد الالكترونى واللازم للحصول على تأشيرة الدراسة فى ايطاليا .

خطوات التقديم في السفارة للدراسة فى إيطاليا 2020

يقوم الطالب بالاتصال بالسفارة الإيطالية فى بلاده للتعرف على مواعيد التقديم السنوية بالجامعات الايطالية .

يقوم بالحصول على طلب الالتحاق بأحد الجامعات وملئ البيانات المطلوبة مترجمة باللغة الانجليزية والايطالية .

يقوم بالتعرف على كافة الوثائق المطلوبة للتقديم بالجامعات الايطالية وتوفيرها .

تقوم السفارة بمتابعة الطلب وعند القبول يتم إبلاغ الطالب عبر وسائل الاتصال المتاحة .

الوثائق المطلوبة للتقديم فى الجامعات الايطالية

شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بما يفيد دراسة الطالب لمدة 12 عام .

عدد 2 صورة فوتوغرافية ذى خلفية بيضاء وواضحة المعالم .

بطاقة ائتمان للطالب ومجموعة من كشوف الحسابات البنكية للطالب وولي الأمر .

خطاب يفيد بامتلاك الطالب مبالغ مالية بالبنوك الايطالية معتمد من البنك الإيطالي .

وثيقة امتلاك حساب بنكى فى ايطاليا للطالب لتغطية مصاريف الاقامة والدراسة .

الإقامة والعمل في ايطاليا اثناء الدراسة