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الدعم السريع يتبنى علاج شوتايم من الإدمان

8 مايو، 2020
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الدعم السريع يتبنى علاج شوتايم من الإدمان

السودان اليوم:

قدم الدعم السريع مبادرة بتبني علاج الناشط الاعلامي إبراهيم عبدالرحيم الشهير ب ” شوتايم” بوحدة متخصصة لعلاج الإدمان بالسودان، إلا أن الأخير إشترط علاجه بالخارج.

وقال الصحفي “ابراهيم بقال” مساء الخميس 8 مايو قمت بزيارة الأخ شو تايم بمنزله وتفقدت احواله وقدمت له مبادرة العلاج وابلغته بالجهة التي بادرت لمساعدته في علاجه وهي الدعم السريع.

وكان الاخ “عادل دقلو” حضوراً ورحب شوتايم بالمبادرة الا انه قال لا يثق في أي مستشفى او طبيب بالداخل، وطلب علاجه بالخارج.

ولكن طلبه يصعب تنفيذه في الوقت الراهن نسبة للاجراءات الاحترازية الشاملة في كل دول العالم وقفل المطارات وتوقف السفر بسبب “كورونا”.

عليه تركنا له فرصة للتفكير والاتصال بنا في حال موافقته العلاج بالداخل.

وكان “شو تايم” قد فجر مفاجأة داوية الاثنين، الماضي عبر بث مباشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، معترفاً بإجباره مع غيره من الناشطين لتعاطي المخدرات.

واتهم ” شوتايم” ناشطين بأسمائهم، بايقاعه ضحية للمخدرات، مُقراً بأنه تناول عدة أنواع من الحبوب المخدرة، أجبر عليها للإنسياق خلفهم وتنفيذ تعليماتهم.

وكشف “شو تايم” بأنه ليس وحده وإنما عدد من الناشطين قد تعرضوا لمثل ما تعرض له حتى ينصاعوا لهم.

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