الدفعة (19) كلية الطب جامعة حضرموت تقوم برحلة ترفيهية وعلمية إلى العاصمة عدن

ضمن الرحلات السنوية لطلاب جامعة حضرموت تحت رعاية عمادة كلية الطب والمجلس الطلابي للكلية قررت الدفعة (19) المستوى الخامس كلية الطب والعلوم الصحيه في عطلتها الفصليه شد الرحال وانطلاق موعد رحلتها الى العاصمه عدن للأطلاع على بعض مراكزها الطبيه والمواقع الترفيهيه والاثريه التي تحتويها مدينة العشق والجمال (عدن) .

حيث تخلل في الرحلة ابتداءً من اليوم الاول زيارة كلية الطب والعلوم الصحية الكائن موقعها في خورمكسر والالتقاء بكوادر الكلية وطلابها ومناقشة عدة مواضيع علمية وعملية وكيفية تسيير العملية التعليمية والخطة الدراسية للكلية وتوطيد روابط الزماله والاخاء بين الجامعتين وإنشاء جسر تواصل للاستفاده ومناقشه العديد من الامور ايضاً وقامت بنفس اليوم زيارة الى مستشفى الجمهوري المجاور للكلية وتجولت في ارجاءه والتعرف على اقسامه التعليميه والاستماع الى شرح الدكاتره القائمين على ذلك الصرح العلمي المتميز.

وفي اليوم الثاني من الرحلة لطلاب كلية الطب الدفعة 19 كانوا على موعد هام وجميل جداً لأحد المواقع التاريخيه النادره في شبه الجزيره العربيه وهي (قلعة صيره التاريخيه) القلعه الشامخه بشموخ جبال شمسان وصمودها الاسطوري فوق تلك القمه الجبليه رغم الحروب والنزاعات التي شهدتها العاصمه عدن في القرون الاخيره إلا انها ظلت صامده وتحدت اقسئ الضروف وظهورها في المنظر البهيء وفي خضام تلك الزيارة توالت الرحلات الداخلية في العاصمة عدن والتعرف على معالمها ومواقعها السياحيه ومن ضمنها ساحل ابين وساحل جولد مور والكنيسة وصهاريج عدن والملاهي وبعض من اسواق عدن الكبرئ،

وفي السياق ذاته قامت دائرة الشباب والرياضة في المجلس الانتقالي الجنوبي بتقديم دعم مالي وتحفيزي للدفعة 19،وبعد ثلاث ايام متتالية ورحلات كانت هي الاجمل على شواطئ وربوع العاصمه عدن استمتع الطلاب كثيراً بتلك الرحله وتعرفوا على بعض المواقع السياحية والأثرية وغمرتهم السعادة والفرحة حينما احتضنتهم العاصمة عدن بكل ود وترحاب .

وفي ختام الرحلة ودع الطلاب العاصمة عدن وقلوبهم تهوئ البقاء في هواءها النقي وحضنها الدافئ الذي يتسقبل الزائر لها بكل لطف وحنان.



*من اكرم اسكندر