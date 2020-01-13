عدن الغد

الدكتوراه بإمتياز للباحثة جوهرة سالم الهواري

13 يناير، 2020
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الدكتوراه بإمتياز للباحثة جوهرة سالم الهواري

تحصلت الباحثة جوهرة سالم زريق الهواري على شهادة الدكتوراه  بدرجة الإمتياز من كلية الآداب بالعاصمة المؤقتة عدن.
ونالت جوهرة شهادة الدكتوراه بعد مناقشتها حول موضوع (أثر الموروث الأخلاقي في الإسلام على الفكر العربي المعاصر دراسة نقدية لرؤية الجابري (تخصص فلسفة علم الأخلاق ).
ونتمنى للباحثة جوهرة سالم زريق الهواري مزيداً من التقدم والنجاح في كافة أعمالها.
وحضر المناقشة عدداً من دكاتره وأساتذة جامعة عدن ومدراء وقضاء محافظة عدن وكافة الأهل والأصدقاء.

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الدكتوراه الهواري بإمتياز جوهرة سالم للباحثة

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