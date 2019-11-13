الدكتور الزعوري يرأس إجتماعاً للجنة التحضيرية للإحتفال باليوم العالمي للطفولة.

عقد صباح اليوم الأربعاء 2019/11/13م بمكتب التربية والتعليم لحج الكائن بمدينة صبر إجتماعاً للجنة التحضيرية برآسة الدكتور محمد سعيد الزعوري مدير مكتب التربية والتعليم للإحتفال باليوم العالمي للطفولة والذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام .

وفي كلمة القاها الدكتور الزعوري في الإجتماع والذي حضره الأخ رائد صالح محمد جعفر مدير مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة ورؤساء اقسام ومسؤولي الانشطة المدرسية بمديريتي تبن والحوطه ورؤساء الإتحادات الرياضية.. أكد فيها أن مكتب التربية والتعليم قد استكمل كافة الإستعدادات للأحتفال بهذه المناسبة بالشراكة مع مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة والذي سيحتضنه ملعب مدرسة القادسية في 20 نوفمبر الجاري بدعم من منظمة اليونيسيف.

مضيفاً ان الاحتفال بهذه المناسبة ينبغي ان تكون إضافة نوعية للشراكة الدائمة مع مكتب الشباب والرياضة..كون اغلب الموهوبين والمبدعين موجودين في المدارس ولذلك نتطلع الى شراكة دائمة في مجمل الأنشطة والفعاليات الرياضية التي تقام في المحافظة .

كما القى الأخ رائد صالح محمد جعفر مدير مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة كلمة شكر من خلالها مكتب التربية والتعليم متمثلاً بالدكتور محمد الزعوري والثنائية الدائمة والفاعلة مع مكتب الشباب والرياضة.. وما سبقها من فعاليات مشتركة ناجحة ومتميزة.. مثنياً على مابذله الاستاذ محمد البرحي مدير ادارة الأنشطة في التحضير لعقد هذا الإجتماع. مختتماً حديثه بأن الاحتفال باليوم العالمي للطفولة سينظم وفق التعاميم والبرنامج المنزل من اللجنة المشرفة على مستوى المحافظات والذي سيقام في وقت واحد يوم 20 نوفمبر.

وكان الاستاذ محمد البرحي مدير ادارة الانشطة بمكتب التربية والتعليم قد رحب بالجميع مشدداً على ان يظهر الإحتفال بهذه المناسبة متميزاً مشاركة مع بقية المحافظات التي تحتفل معنا ايضاً باليوم العالمي للطفولة.

هذا وسيشارك في المهرجان مايقارب 150 طالب وطالبة من مدارس مديريتي تبن والحوطه بالأضافة الى 20 مشارك من تلاميذ مدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة سيشتركون في مسابقات ( العاب القوى والشطرنج وسباق، الدراجات بالإضافة الى، العاب ترفيهية متنوعة) كما تم تسمية اللجان العاملة ( الأشرافية والتنظمية والفنية والإعلامية بالإضافة الى اربع لجان مساعدة) .

حضر الإجتماع الاستاذ وليد احمد الهاروني مدير ادارة التربية الشاملة والأستاذ يسلم سعيد علي باجول مدير ادارة الشباب والرياضة مديرية تبن والاستاذة نسرين الحبيشي مديرة مدرسة ذوي الإحتياجات الخاصة.



* من عدنان سعيد