الدكتور الزعوري يلتقي فريق التوعية عن الالغام في مديربة الحوطه.

التقى الدكتور محمد سعيد الزعوري مدير مكتب التربية والتعليم بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء 2020/1/21م الأخ صالح حسين بن حسين قائد فريق التوعية عن الالغام ومخلفات الحرب بمديرية الحوطه الذي اطلعه على طبيعة عمل الفريق من حيث القيام بعملية التوعية المباشرة للتلاميذ والطلاب في المدارس الحكومية والأهلية بمديرية الحوطه.

من جانبه عبر الدكتور الزعوري عن شكره للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام لقيامه بعملية التوعية لتلاميذ وطلاب المدارس ليتعرفوا من خلاله عن المخاطر الصحية نتيجة الأصابة من الالغام والمقذوفات النارية وكذلك الارشادات والنصائح المتبعة عند عثورهم على الالغام التي خلفتها الحرب العبثية الحوثية.. مؤكداً ان مكتب التربية والتعليم بالمحافظة سيقوم بتسهيل مهام وعمل الفرق في المديريات المستهدفة من قبل البرنامج الوطني للتعامل مع الالغام.

تجدر الأشارة ان البرنامج الوطني للتعامل مع الالغام وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وبدعم من منظمة اليونيسيف يستهدف خمس مديريات هي الحوطه وتبن وردفان وحبيل جبر والحد حيث ستقوم الفرق المكلفة بالتوعية المباشرة عن مخاطر الالغام للتلاميذ والطلاب .

حضر اللقاء كلاً من الاستاذ صالح غالب ثابت والاستاذة انتصار عبدالله مسعد ناشرا التوعية في مديرية الحوطه والاستاذ محمد صالح مسعود منسق البرنامج بالحوطه.

من عدنان سعيد