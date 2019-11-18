نخبة حضرموت

الدكتور العكبري يتفقد سير أعمال مشروع إعادة تأهيل وترميم إدارات مبنى فرع الشركة. ⋆

نخبة حضرموت نخبة حضرموت منذ 4 دقائق
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المكلا ( نخبة حضرموت ) اعلام الشركة

قام الدكتور خالد سلمان العكبري مدير عام شركة النفط اليمنية. فرع ساحل حضرموت بزيارة تفقدية إلى إدارات الفرع للاطلاع علي حجم الإنجاز في مشروع أعمال إعادة تأهيل وترميم إدارات مدراء الفرع.

وخلال النزول الميداني تجول الدكتور العكبري في أروقة المبنى وأطلع على حجم الإنجاز الذي في مشروع إعادة التأهيل لمكاتب مدراء الإدارات والذي يبلغ عددها 10 مكاتب كـ مرحلة أولى.
و أستمع العكبري إلى شرح مفصل عن سير العمل ونسبة الإنجاز فيه، مشددا  على ضرورة مضاعفة الجهود لإتمام تجهيز الإدارات في اقرب وقت ممكن، نظراً  وأهمية العمل التي تقوم به بالشركة من خدمة لحضرموت والمحافظات المجاورة.

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