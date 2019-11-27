4 مايو

الدكتور الوالي يطلع على آخر التجهيزات والتشطيبات في مستشفى عدن العام

4 مايو 4 مايو منذ 5 دقائق
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تفقد الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس القيادة المحلية بالعاصمة عدن، آخر التجهيزات في إعادة ترميم مبنى مستشفى عدن العام بمدينة كريتر، الذي تم تمويله من الصندوق السعودي للتنمية.

واطّلع الدكتور الوالي خلال الزيارة، على أقسام المبنى واستمع من الإداريين والمهندسين والمقاولين لشرح مفصل حول آخر أعمال إعادة الترميم، وكذا آخر التجهيزات والتشطيبات في المستشفى.

ومن جانبهما أوضحا مدير المشروع المهندس عصام حيدر، ومديرة المستشفى فاطمة شفيق أمان، أن مراحل الإنجاز والتشطيبات سوف تنتهي في منتصف العام 2020م، وسيتبقى بعدها فقط التجهيزات والمعدات الطبية، التي ستزود بها المستشفى فور الانتهاء من مرحلة التشطيبات.

وفي ختام الزيارة، قدم الوالي شكره للشركة المنفذة والمقاولين والمهندسين على ما يبذلونه من جهود كبيرة لاستمرار العمل بوتيرة عالية، مشدداً على ضرورة استكمال مراحل الإنجاز المتبقية في وقتها المحدد، حتى تعود المستشفى لتأدية دورها الطبي والإنساني وتخفف الكثير من الأعباء التي أثقلت كاهل المرضى في العاصمة عدن بسبب توقفها الطويل.

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آخر التجهيزات الدكتور العام الوالي عدن على في مستشفى والتشطيبات يطلع
4 مايو

4 مايو

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