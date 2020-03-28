المندب نيوز

الدكتور “الوالي” يلتقي المشرف الميداني لمشروع مستشفى الأمل

28 مارس، 2020
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الدكتور “الوالي” يلتقي المشرف الميداني لمشروع مستشفى الأمل

عدن ( المندب نيوز ) خاص

التقى الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم السبت، بالمشرف الميداني لمشروع مستشفى الأمل بالبريقة، محمد فضل عبدالكريم.

وخلال اللقاء تم إزالة سوء الفهم الذي نشئ عند إدارة المستشفى وتم الاتفاق على آلية واضحة للعمل فيه، حيث أكد الوالي أن المستشفى سيستخدم لمهمة محددة ومؤقتة، على أن يعود لممارسة نشاطه الذي اُنشئ من أجله فور انتهاء هذه الجائحة مستقبلا. 

وأوضح الوالي أن المجلس الانتقالي جهة داعمة ومساعدة لجهود وزارة الصحة ومكتب الصحة بالعاصمة عدن في اختيار مستشفى الأمل كمركز للحجر الصحي لمكافحة وباء فيروس كورونا.

وشدد الوالي على جميع الجهات للحفاظ على ممتلكات المستشفى وأصولة كونه يخدم مرضى السرطان، مقدماً الشكر الجزيل للقائمين على المستشفى والفريق العامل فيه.

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