الدكتور الوالي يلتقي بمدراء وملاك المؤسسات الصحية الخاصة بالعاصمة عدن

عدن (تحديث نت) خاص:

التقى الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي رئيس القيادة المحلية بالعاصمة عدن، اليوم الخميس، ملاك المؤسسات الصحية الخاصة.

وخلال اللقاء الذي احتضه مقر المجلس بمدينة التواهي، تمت مناقشة الدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبة هذه المؤسسات في مكافحة وباء كورونا الآخذ بالانتشار في معظم دول العالم.

وأبدى ملاك المؤسسات الصحية الخاصة استعدادهم للمساهمة بشكل فاعل في حملة مكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19، متعهدين برفع جاهزية مرافقهم لأي حالات طارئة عند الضرورة.

وعبّر الملاك خلال اللقاء عن أملهم في أن تزودهم الجهات المعنية بوسائل الوقاية والحماية ومساعدتهم في تدريب العاملين ليكونوا على أتم الجاهزية للتعامل مع أي طارئ.