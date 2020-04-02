الدكتور الوليدي : لن نتردد في الإعلان عن أي إصابة مؤكدة بوباء كورونا

استعرض المتحدث الرسمي باسم لجنة الطوارئ المشكلة لمجابهة فيروس كورونا الدكتور / علي الوليدي جملة من المعلومات والاستعدادات لمواجهة وباء كورونا و ذلك في لقاء أجرته معه لإذاعة هنا عدن fm من نافذة برنامج #خط_ساخن .

الوليدي قال في حديثه للاذاعة مساء امس الاربعاء عن توفير عدد من المستلزمات و الأجهزة في المنافذ البرية والجوية كما يتم تدريب الكوادر المحلية العاملة في قطاع الصحة حول كيفية التعامل مع فيروس كورونا ، كما أشار في سياق حديثه إلى أنه تم إرسال عدد من التجهيزات والمستلزمات الطبية لمركز الحجر الصحي الكائن في مديرية البريقة (مستشفى الأمل) كان آخرها اليوم حد قوله عدد 7 أجهزة تنفس صناعي و عدد أكثر من 15 سرير و عدد من اسطوانات الغاز كدفعة أولى في انتظار دفعات أخرى قادمة في الأيام المقبلة و في سياق متصل من حديثه أعلن الدكتور / علي أنه في الأسبوع القادم بإذن الله ستدشن دورة تدريبية خاصة للطاقم العامل هناك كما تم تخصيص حوافز للعاملين في هذا المحجر .

فيما يتعلق بالمحافظات الأخرى أكد الدكتور / الوليدي على أنه تم تحديد مراكز في محافظة حضرموت في كل من الساحل و الوادي كما تم تحديد مركزا في الغيضة عاصمة محافظة المهرة و أنه في الأيام القادمة سيتم تحديد مراكز أخرى في بقية المحافظات لحج و الضالع و أبين و تعز و مأرب و غيرها من المحافظات ، كما تم رفد عدد من المنافذ و المطارات بالكيمرات الحرارية منها مطار عدن و سيؤون و الريان و منفذ الوديعة و شحن و صرفيت و هي اليوم وصلت و ستوزع لبقية المنافذ .

الدكتور / علي الوليدي أشار بأن اللجنة مددت إجراء إغلاق المنافذ الجوية و البرية إلا للحالات الطارئة و الضرورية فقط كوصول المساعدات و المستلزمات الطبية و تم التشديد على إجراءات المنافذ كمنفذ شحن و صرفت والوديعة .

طمئن الدكتور / الوليدي المواطنين في عدن و كل مدن الجنوب أنه ولله الحمد لا توجد إلى الآن أي حالات إصابة بهذا الفيروس و أنه كانت هناك حالات اشتباه لعدد 17 حالة فقط و لله الحمد جأت نتائجها جميعا سلبية و خالية من الإصابة وأعلن أنه في حالة وجود اي إصابة فإنه سيتم الإعلان عنها على الفور بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية و عبر وسائل الإعلام.

ختم الوليدي حديثه بالتأكيد على ضرورة تكاتف الجهود من أجل تجاوز هذه الأزمة و هذه الظروف الصعبة و التغلب على هذه الجائحة و شدد على أنه يجب على جميع المواطنين التقيد و الإلتزام بالإجراءات الوقائية و بالحجر المنزلي من أجل تسهيل عمل الفرق الطبية و جميع طواقم العمل .