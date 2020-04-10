تحديث نت

الدكتور الوليدي يتفقد التجهيزات الاحترازية في مركز العزل العلاجي بوادي حضرموت

10 أبريل، 2020
0

تفقد وكيل وزارة الصحة رئيس لجنة مواجهة كورونا، الدكتور علي الوليدي، ووكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري اليوم، سير العمل في تجهيز مستشفى الحياة العام كمركز عزل علاجي.

واستعرض مدير مكتب الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت الدكتور هاني العمودي، التجهيزات التي تمت بالمرحلة الاولى التي تشمل غرف العناية والاسرة الصحية، مشيرا إلى انه تم توفير ٦ اجهزة اشعة و ١٠ اجهزة مختبر بتمويل من السلطة المحلية بوادي حضرموت وسيتم توزيعها على المستشفيات خلال الفترة القادمة .

واشاد الوليدي بجهود السلطة المحلية في اتخاذ الاجراءات الاحترازية، مستعرضا خطة اللجنة في تعزيز الاجراءات الوقائية ومنع دخول الفيروس الى البلاد.

من جانبه اكد الوكيل الكثيري دعم مستشفى الحياة، وتجهيزه بأحدث المعدات الطبية و توفير احتياجاته من المستلزمات الاساسية.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الاحترازية التجهيزات الدكتور العزل العلاجي الوليدي بوادي حضرموت في مركز يتفقد

إقرا أيضا

Photo of عاجل | وفاة 14 شاب بمرض غامض في الضالع ومكتب الصحة يصدر بيان (تفاصيل)

عاجل | وفاة 14 شاب بمرض غامض في الضالع ومكتب الصحة يصدر بيان (تفاصيل)

10 أبريل، 2020
Photo of بعد عملية رصد وتحري دقيقة .. مقاومة شبوة تستهدف موقع مستحدث لميلشيا الإصلاح بوادي مرخة السفلى

بعد عملية رصد وتحري دقيقة .. مقاومة شبوة تستهدف موقع مستحدث لميلشيا الإصلاح بوادي مرخة السفلى

10 أبريل، 2020
Photo of محافظ شبوة يوجه بصرف 30 الف دولار ل(100) مريض من ابناء شبوة العالقين بجمهورية مصر

محافظ شبوة يوجه بصرف 30 الف دولار ل(100) مريض من ابناء شبوة العالقين بجمهورية مصر

10 أبريل، 2020
Photo of انتقالي الصعيد يواصل عملية تدشين المراكز ويدشن المركز (ي) بمنطقة المصينعة

انتقالي الصعيد يواصل عملية تدشين المراكز ويدشن المركز (ي) بمنطقة المصينعة

10 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق