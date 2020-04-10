الدكتور الوليدي يتفقد التجهيزات الاحترازية في مركز العزل العلاجي بوادي حضرموت

تفقد وكيل وزارة الصحة رئيس لجنة مواجهة كورونا، الدكتور علي الوليدي، ووكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري اليوم، سير العمل في تجهيز مستشفى الحياة العام كمركز عزل علاجي.

واستعرض مدير مكتب الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت الدكتور هاني العمودي، التجهيزات التي تمت بالمرحلة الاولى التي تشمل غرف العناية والاسرة الصحية، مشيرا إلى انه تم توفير ٦ اجهزة اشعة و ١٠ اجهزة مختبر بتمويل من السلطة المحلية بوادي حضرموت وسيتم توزيعها على المستشفيات خلال الفترة القادمة .

واشاد الوليدي بجهود السلطة المحلية في اتخاذ الاجراءات الاحترازية، مستعرضا خطة اللجنة في تعزيز الاجراءات الوقائية ومنع دخول الفيروس الى البلاد.

من جانبه اكد الوكيل الكثيري دعم مستشفى الحياة، وتجهيزه بأحدث المعدات الطبية و توفير احتياجاته من المستلزمات الاساسية.