الدكتور عرفات يعزي بوفاة الدكتور سالم العمري

بعث الدكتور عرفات محمد بن محمد نائب عميد كلية النفط والمعادن للشؤون الأكاديمية برقية عزاء ومواساة إلى أبناء بوفاة والدهم الدكتور سالم العمري نائب عميد كلية النفط والمعادن لشؤون التطبيق والمجتمع.

وجاء في التعزية: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الدكتور سالم العمري ، وبهذا المصاب الجلل نبعث بأحر عبارات التعازي القلبية لأسرة الفقيد.

وأشار الدكتور عرفات إلى مناقب الفقيد وخصاله الحميدة ومسيرته التي أفناها في خدمة الوطن والعمل الأكاديمي، وأن بوفاته فقد الوطن وكلية النفط والمعادن أحد كوادره المميزة، حيث شغل مناصب تدل على كفاءته وقدرته في القيادة.

وعبر عن خالص تعازيه القلبية لكافة أبناء وأسرة الفقيد ومحبيه بهذا المصاب الجلل سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.