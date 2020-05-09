المشهد اليمني
الدكتور عمار البعداني يوضح حقيقة تعيينه مستشار في الصين
نفى الدكتور اليمني عمار البعداني المقيم في جمهورية الصين خبر تعيينه مستشارا صحيا لجائحة كورونا في الصين.
وقال الدكتور البعداني في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” لا صحة للخبر المتداول و الذي يقول : الحكومة الصينية تعيّن الدكتور عمار البعداني مستشارا صحيا لجائحة كورونا”.
وكانت قد تداولت بعض المصادر الاعلامية ومواقع التواصل انباء تفيد بتعيين الدكتور البعداني مستشار صحي في الصين , وهذا ما اكد الدكتور عدم صحته .
واكد البعداني ان الصورة المرفقة مع اشاعة تعيينه تعود الى ديسمبر 2015 حين تم تعيينه حينها من قبل حكومة مدينة إيوو رئيسا لنادي طريق الحرير ضمن الاسرة الدولية .
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