المشهد اليمني

الدكتور عمار البعداني يوضح حقيقة تعيينه مستشار في الصين

9 مايو، 2020
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المشهد اليمني

نفى الدكتور اليمني عمار البعداني المقيم في جمهورية الصين خبر تعيينه مستشارا صحيا لجائحة كورونا في الصين.

وقال الدكتور البعداني في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” لا صحة للخبر المتداول و الذي يقول : الحكومة الصينية تعيّن الدكتور عمار البعداني مستشارا صحيا لجائحة كورونا”.

وكانت قد تداولت بعض المصادر الاعلامية ومواقع التواصل انباء تفيد بتعيين الدكتور البعداني مستشار صحي في الصين , وهذا ما اكد الدكتور عدم صحته .

واكد البعداني ان الصورة المرفقة مع اشاعة تعيينه تعود الى ديسمبر 2015 حين تم تعيينه حينها من قبل حكومة مدينة إيوو رئيسا لنادي طريق الحرير ضمن الاسرة الدولية .

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