الدوري الأسباني في مهب الريح أمام الكورونا!

هاي كورة_في اجتماع أطباء أندية دوري الدرجة الأولى والثانية تم كشف ثغرتين في بروتوكل الذي تم إعداده من قبل رابطة الدوري.

الثغرة الأولى هي أنّه على اللاعبين أن يوقعوا على ورقة و التي بموجبها سيتعين عليهم اللعب تحت مسئوليتهم لأنّه على الرغم من إجراء الاختبارات إلا أنّ احتمالية وجود المخاطر لن تكون منعدمةو لذلك على اللاعبين أن يوقعوا على هذه الورقة لكي لا توجد هناك مشاكل في حال ظهور أعراض كورونا و هذه هي مسألة قانونية

الثغرة الثانية هي أنّه في حال ظهور أعراض كورونا على أحد اللاعبين في أثناء استئناف البطولة ماذا سيحدث له و لفريقه؟ و لكن هذا التسائل لم تتمكن الرابطة من الإجابة و الرد عليه.

في المقابل فإن بروتوكل رابطة الليجا لعودة الدوري حصل على الموافقة من قبل الحكومة حيث فقط اللاعبون و المدربون و الطاقم الطبي سيجتازون اختبارات تشخيص فيروس كورونا حيث المختبر الخاص لتشخيص الفيروس سيسافر إلى جميع المدن الرياضية لإجراء الاختبارات على الأشخاص المعنيين.