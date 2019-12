الدوري الإسباني يحتفي بسيطرة لاعبيه على الكرة الذهبية

موقع سبورت 360- نشر الحساب الرسمي لـ الدوري الإسباني “الليجا”، عبر تويتر، تغريدة احتفى فيها بسيطرة لاعبيه على الكرة الذهبية للسنة الحادية عشر على التوالي.

وكان ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة، قد فاز أمس بكرته الذهبية السادسة في مسيرته، ليحتفظ للدوري بسجلٍ مُبهرٍ، حيث لم تخرج الكرة الذهبية عن أحد لاعبي برشلونة و ريال مدريد منذ 2008.

🌟 D O M I N A N C E 🌟

✅ 2009

✅ 2010

✅ 2011

✅ 2012

✅ 2013

✅ 2014

✅ 2015

✅ 2016

✅ 2017

✅ 2018

✅ 2019

The last 11 #BallondOr trophies have been won by #LaLigaSantander players! 🙌 pic.twitter.com/3WdQgagQz8

— LaLiga (@LaLigaEN) December 3, 2019