أخبار نادي برشلونة

الدوري الإسباني يحتفي بسيطرة لاعبيه على الكرة الذهبية

4 ديسمبر، 2019
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ميسي يضاعف ألقاب برشلونة في الكرة الذهبية

موقع سبورت 360- نشر الحساب الرسمي لـ الدوري الإسباني “الليجا”، عبر تويتر، تغريدة احتفى فيها بسيطرة لاعبيه على الكرة الذهبية للسنة الحادية عشر على التوالي.

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وكان ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة، قد فاز أمس بكرته الذهبية السادسة في مسيرته، ليحتفظ للدوري بسجلٍ مُبهرٍ، حيث لم تخرج الكرة الذهبية عن أحد لاعبي برشلونة و ريال مدريد منذ 2008.

الدوري الإسباني يسيطر على الكرة الذهبية

آخر مرة فاز لاعب من خارج الدوري الإسباني كان للمُفارقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حينما كان لا يزال لاعباً لفريق مانشستر يونايتد، ومنذ ذلك التاريخ هيمن الدوري الإسباني على قائمة الشرف للكرة الذهبية.

A photo taken on a TV screen shows Manchester United Portuguese winger Cristiano Ronaldo kissing his trophy on a French TV set after he won the European footballer of the year award, the "Ballon d'Or" (Golden ball), on December 7, 2008 in Boulogne-Billancourt, outside Paris. Ronaldo beat Barcelona's Lionel Messi and Liverpool striker Fernando Torres to the honour on the back of a phenomenal 2007-08 season in which he scored 42 goals for his Premier League and Champions League-winning club. Ronaldo becomes the first United player to win the award since the late George Best in 1968. AFP PHOTO FRANCK FIFE (Photo credit should read FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)

في 2009 فاز ليونيل ميسي، وكرر فوزه حتى 2012، ليعود كريستيانو رونالدو مُحرزاً كرته الثانية ولكن هذه المرة بقميص الملكي في 2013، وكرر فوزه العام الذي تلاه، في 2015 فاز ميسي مُجدداً بالكرة الذهبية، ليعود رونالدو بقوة ليفوز بالكرة الذهبية لعامي 2016 و 2017، ليس بعيداً عن الثنائي الاستثنائي، فاز زميل رونالدو في ناديه السابق ريال مدريد لوكا مودريتش بالكرة الذهبية العام الماضي.

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