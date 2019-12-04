الدوري الإسباني يحتفي بسيطرة لاعبيه على الكرة الذهبية

موقع سبورت 360- نشر الحساب الرسمي لـ الدوري الإسباني “الليجا”، عبر تويتر، تغريدة احتفى فيها بسيطرة لاعبيه على الكرة الذهبية للسنة الحادية عشر على التوالي.

وكان ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة، قد فاز أمس بكرته الذهبية السادسة في مسيرته، ليحتفظ للدوري بسجلٍ مُبهرٍ، حيث لم تخرج الكرة الذهبية عن أحد لاعبي برشلونة و ريال مدريد منذ 2008.

🌟 D O M I N A N C E 🌟 ✅ 2009

✅ 2010

✅ 2011

✅ 2012

✅ 2013

✅ 2014

✅ 2015

✅ 2016

✅ 2017

✅ 2018

✅ 2019 The last 11 #BallondOr trophies have been won by #LaLigaSantander players! 🙌 pic.twitter.com/3WdQgagQz8 — LaLiga (@LaLigaEN) December 3, 2019

الدوري الإسباني يسيطر على الكرة الذهبية

آخر مرة فاز لاعب من خارج الدوري الإسباني كان للمُفارقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حينما كان لا يزال لاعباً لفريق مانشستر يونايتد، ومنذ ذلك التاريخ هيمن الدوري الإسباني على قائمة الشرف للكرة الذهبية.

في 2009 فاز ليونيل ميسي، وكرر فوزه حتى 2012، ليعود كريستيانو رونالدو مُحرزاً كرته الثانية ولكن هذه المرة بقميص الملكي في 2013، وكرر فوزه العام الذي تلاه، في 2015 فاز ميسي مُجدداً بالكرة الذهبية، ليعود رونالدو بقوة ليفوز بالكرة الذهبية لعامي 2016 و 2017، ليس بعيداً عن الثنائي الاستثنائي، فاز زميل رونالدو في ناديه السابق ريال مدريد لوكا مودريتش بالكرة الذهبية العام الماضي.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

