الدوري الإسباني يعيش حالة خاصة

هاي كورة_ يعيش الدوري الإسباني حالة خاصة، حيث أن هناك تنافسية كبيرة بين فرق الليجا منذ بداييه الموسم.

ويعتبر الموسم الجاري هو الأول منذ 2002 ـ 2003 الذي تدخل فيه المنافسة على الدوري الإسباني مرحلة الإياب والفرق بين المتصدر (برشلونة وريال مدريد) وصاحب المركز الأخير (إسبانيول) لا يزيد عن 29 نقطة .

جدير بالذكر أن يتقاسم ريال مدريد وبرشلونة صدارة ترتيب الجوري الإسباني بـ 40 نقطة لكل منها، ويأتي في المركز الثالث والرابع أتلتيكو مدريد وإشبيلية بـ35 نقطة لكل فريق.