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الدولار بالسوق الموازي يسجل رقماً قياسياً غير مسبوق

13 يناير، 2020
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قفزة جديدة للدولار في السوق السوداء

السودان اليوم :

سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني بالسوق الموازي رقما قياسيا غير مسبوق في تعاملات بداية الأسبوع بينما تواصلت الحملات الأمنية على التجار وسط الخرطوم.

ووفقا لمتعاملين تحدثوا لـ (سودان تربيون) فإن أسعار الدولار وصلت 91 جنيها للبيع مقارنة بـ 90 جنيها نهاية الأسبوع الماضي فيما بلغ سعر البيع للريال السعودي 24 جنيها والدرهم الإماراتي 24.5جنيها في وقت بلغ اليورو 100 جنيها.

وارجع المتعاملون الارتفاع إلى زيادة الطلب على العملات خاصة مع بداية الأسبوع وارتفاع حجم المضاربات من تجار العملة.

وأشار أحد التجار فضل عدم ذكر اسمه لسودان تربيون إلى زيادة الحملات الأمنية عليهم الأحد خلال ساعات النهار.

وأضاف “رأيت نحو ثلاث من السيارات التابعة لحملات السلطات تقل عشرات من تجار العملة بعد ضبطهم يتعاملون بالعملات الأجنبية”.

وأوقفت السلطات الخميس الماضي نحو 23 متهماً بعد ضبطها عملات أجنبية متنوعة (دولار – ريال سعودي – درهم إماراتي – دينار كويتي) واقتادتهم إلى قسم شرطة الخرطوم شمال مدونة ضدهم بلاغات وفقاً للمادة 5 من قانون النقد الأجنبي.

وبدأت شعبة عمليات الخرطوم حملات مفاجئة خلال الأسابيع الماضية أسفرت عن ضبط 60 تاجر عملة بطرقات الخرطوم الرئيسية ووسط السوق العربي وسوق الكلاكلة اللفة جنوب الخرطوم.

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الدولار الموازي بالسوق رقما غير قياسيا مسبوق يسجل

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