اخبار السودان اليوم

الدولار يسجل إرتفاعاً جديداً مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي

29 أبريل، 2020
0
الدولار يوالي الإرتفاع بالسوق الموازي

السودان اليوم :

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني يوم الثلاثاء في أسواق المال والأعمال بالخرطوم للتعاملات النقدية وللتعامل بالشيكات والتحويلات الفورية. يوم الثلاثاء 28 أبريل 2020 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 135.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 36.00 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 135.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

 







Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
إرتفاعا الجنيه الدولار السوداني السوق الموازي جديدا في مقابل يسجل

إقرا أيضا

Photo of معلومات خطيرة عن شكوي مدرب المريخ للفيفا

معلومات خطيرة عن شكوي مدرب المريخ للفيفا

29 أبريل، 2020
Photo of تواصل عمليات صادرات الماشية الحية للسعودية

تواصل عمليات صادرات الماشية الحية للسعودية

29 أبريل، 2020
Photo of إستيراد (12.000) طن غاز طبخ ستخصص للولايات

إستيراد (12.000) طن غاز طبخ ستخصص للولايات

29 أبريل، 2020
Photo of إرتفاع جديد لمعدل التضخم في السودان

إرتفاع جديد لمعدل التضخم في السودان

29 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق