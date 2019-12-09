اخبار السودان اليوم

الدولار يسجل إرتفاعاً كبيراً بالاسواق الحرة بالخرطوم

9 ديسمبر، 2019
0
قفزة جديدة للدولار في السوق السوداء

السودان اليوم :

قفز سعر الدولار في السوق الموازي للعملات إلى (83) جنيهاً موسعًا الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي إلى (80%).

وأبلغ أحد المتعاملين في سوق العملات (الصيحة) أمس، بأن انحدار الجنيه تواصل بسبب ارتفاع الطلب على الدولار وقلة المعروض، وأوضح أن السوق الموازي كان بانتظار ما تسفر عنه زيارة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك لواشنطن، خاصة رفع اسم السودان من سجل الإرهاب، ولما لم يحدث ذلك مباشرة رفع التجار السعر لارتفاع الطلب وضعف العرض، ولفت إلى أن هشاشة الوضع الاقتصادي جعلت سعر الصرف مسألة حساسة تتفاعل مع أي حدث سواء تصريحات لمسؤول أو توقعات عادية.







الوسوم
إرتفاعا الحرة الدولار بالاسواق بالخرطوم كبيرا يسجل

مقالات ذات صلة

Photo of مصرفيون : خطة خروج البنك المركزي من الذهب والنفط هلامية

مصرفيون : خطة خروج البنك المركزي من الذهب والنفط هلامية

9 ديسمبر، 2019
Photo of إرتفاع جنوني في أسعار مواد البناء..تعرف على الأسعار

إرتفاع جنوني في أسعار مواد البناء..تعرف على الأسعار

9 ديسمبر، 2019
Photo of قرارات حكومية مرتقبة بإطلاق سراح بقية أسرى حركات الكفاح المسلحة..

قرارات حكومية مرتقبة بإطلاق سراح بقية أسرى حركات الكفاح المسلحة..

9 ديسمبر، 2019
Photo of حمدوك في مشاورات مع البنك الدولي لإعفاء السودان من ديونه

حمدوك في مشاورات مع البنك الدولي لإعفاء السودان من ديونه

9 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق