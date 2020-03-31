اخبار السودان اليوم

الدولار يسجل رقم غير مسبوق مقابل الجنيه في السوق الموازي بالخرطوم

31 مارس، 2020
0
الدولار يسجل رقم غير مسبوق مقابل الجنيه في السوق الموازي بالخرطوم

السودان اليوم :

سجل الجنيه السوداني يوم الإثنين 30 مارس 2020 في السوق الموازي أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي في السودان، وتواصل الهبوط المستمر للجنيه بوتيرة أسرع خلال العام الجاري 2020. يوم الإثنين 30 مارس 2020 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 130.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 34.65 جنيه. ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية،بالإضافة لدعم مواد الطاقة والخبز والكهرباء الذي يكلف الخزينة العامة مليارات الجنيهات بحسب وزير المالية الدكتور البدوي الذي يطالب بتحرير أسعار البنزين والجازولين تدريجياً لوقف التضخم الموروث من النظام السابق.







مواضيع قد تهمك

الوسوم
الجنيه الدولار السوق الموازي بالخرطوم رقم غير في مسبوق مقابل يسجل

إقرا أيضا

Photo of حمدوك يكشف عن خطوة مقبلة بشأن أزمة سد النهضة

حمدوك يكشف عن خطوة مقبلة بشأن أزمة سد النهضة

31 مارس، 2020
Photo of إنسياب صادر الماشية واللحوم إلى مصر

إنسياب صادر الماشية واللحوم إلى مصر

31 مارس، 2020
Photo of خبراء يطالبون بزيادة أسطول البصات العامل في مجال المواصلات

خبراء يطالبون بزيادة أسطول البصات العامل في مجال المواصلات

30 مارس، 2020
Photo of ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻌﺎﺑﺮ أﻣﺎم اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت بولاية اﻟﺠﺰﻳﺮة

ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻌﺎﺑﺮ أﻣﺎم اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت بولاية اﻟﺠﺰﻳﺮة

30 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق