المشهد العربي

الدولار يواصل انهياره مع بداية تعاملات الثلاثاء

21 يناير، 2020
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مع بداية التعاملات الصباحية لليوم الثلاثاء،شهدت أسعار صرف الريال انخفاضا جديدا أمام العملات العربية والأجنبية.

 أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي662670
AEDدرهم إماراتي175.5177
SARريال سعودي174.5176

 أسعار صرف الريال في حضرموت:







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي653662
AEDدرهم إماراتي173175
SARريال سعودي172174

 أسعار صرف الريال في صنعاء:







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي592595
AEDدرهم إماراتي157157.5
SARريال سعودي156156.5

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