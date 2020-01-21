المشهد العربي
الدولار يواصل انهياره مع بداية تعاملات الثلاثاء
مع بداية التعاملات الصباحية لليوم الثلاثاء،شهدت أسعار صرف الريال انخفاضا جديدا أمام العملات العربية والأجنبية.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|662
|670
|AED
|درهم إماراتي
|175.5
|177
|SAR
|ريال سعودي
|174.5
|176
أسعار صرف الريال في حضرموت:
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|653
|662
|AED
|درهم إماراتي
|173
|175
|SAR
|ريال سعودي
|172
|174
أسعار صرف الريال في صنعاء:
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|592
|595
|AED
|درهم إماراتي
|157
|157.5
|SAR
|ريال سعودي
|156
|156.5