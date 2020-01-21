الدولار يواصل انهياره مع بداية تعاملات الثلاثاء

مع بداية التعاملات الصباحية لليوم الثلاثاء،شهدت أسعار صرف الريال انخفاضا جديدا أمام العملات العربية والأجنبية.

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:

الرمز العملة شراء بيع

USD دولار أمريكي 662 670

AED درهم إماراتي 175.5 177

SAR ريال سعودي 174.5 176







أسعار صرف الريال في حضرموت:

الرمز العملة شراء بيع

USD دولار أمريكي 653 662

AED درهم إماراتي 173 175

SAR ريال سعودي 172 174







أسعار صرف الريال في صنعاء: