المشهد العربي

الدويل مُهاجمًا الشرعية: تُدير أزمة كورونا بطريقة الملاسنات

1 مايو، 2020
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هاجم الناشط السياسي صالح علي الدويل، اليوم، حكومة الشرعية وذلك جراء فشلها في إدارة أزمة فيروس كورونا وبخاصة بعد كارثة السيول.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “ما زالت شرخوانجية الواتس آب تدير ما بعد كارثة السيول، وخطر تفشي جائحة كورونا بطريقة ملاسنات الظرائر وتشفيها في جروب نخبة القرار فيها”.

وأضاف: “مع أن المرحلة توجب استشعارًا بالمسؤولية وبذل كل الجهد لتهيئة ظروف عمل مختلف أجهزة الدولة بفاعلية ومرونة لتحقيق التعافي المأمول”.

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