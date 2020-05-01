المشهد العربي
الدويل مُهاجمًا الشرعية: تُدير أزمة كورونا بطريقة الملاسنات
هاجم الناشط السياسي صالح علي الدويل، اليوم، حكومة الشرعية وذلك جراء فشلها في إدارة أزمة فيروس كورونا وبخاصة بعد كارثة السيول.
وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “ما زالت شرخوانجية الواتس آب تدير ما بعد كارثة السيول، وخطر تفشي جائحة كورونا بطريقة ملاسنات الظرائر وتشفيها في جروب نخبة القرار فيها”.
وأضاف: “مع أن المرحلة توجب استشعارًا بالمسؤولية وبذل كل الجهد لتهيئة ظروف عمل مختلف أجهزة الدولة بفاعلية ومرونة لتحقيق التعافي المأمول”.
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