المشهد العربي

الذهب يستقر بعد تراجع حاد في الأسواق اليمنية

24 أبريل، 2020
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شهدت أسعار الذهب في اليمن، صباح اليوم الجمعة، استقرارا نسبيا في الأسواق، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

 

فيما يلي يقدم “المشهد العربي” أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

 

الوحدة                             ريال يمني                          دولار أمريكي

 

الذهب عيار 24     463. 36 ريالًا                        54.02 $

 

الذهب عيار 22              33.426 ريالًا                   49.52$

 

الذهب عيار 21            31.907 ريالات                   47.27 $

 

 الذهب عيار 18            27.351 ريالاً                     40.52$

 

أوقية الذهب       1.134.000    ريالاً                                1680$

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