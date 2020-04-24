الذهب يستقر بعد تراجع حاد في الأسواق اليمنية

شهدت أسعار الذهب في اليمن، صباح اليوم الجمعة، استقرارا نسبيا في الأسواق، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي يقدم “المشهد العربي” أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

الوحدة ريال يمني دولار أمريكي

الذهب عيار 24 463. 36 ريالًا 54.02 $

الذهب عيار 22 33.426 ريالًا 49.52$

الذهب عيار 21 31.907 ريالات 47.27 $

الذهب عيار 18 27.351 ريالاً 40.52$

أوقية الذهب 1.134.000 ريالاً 1680$