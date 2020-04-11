الذهب يواصل ارتفاعه بالأسواق اليمنية اليوم السبت

شهدت أسعار الذهب في اليمن، صباح اليوم السبت، ارتفاعا طفيفا في الأسواق، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي يقدم “المشهد العربي” أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

الوحدة ريال يمني دولار أمريكي

الذهب عيار 24 593. 34 ريالًا 52.02 $

الذهب عيار 22 31.713 ريالًا 47.69$

الذهب عيار 21 30.270 ريالات 45.52 $

الذهب عيار 18 25.948 ريالاً 39.02$

أوقية الذهب 1.075.970 ريالاً 1618$