المشهد العربي

الذهب يواصل ارتفاعه بالأسواق اليمنية اليوم السبت

11 أبريل، 2020
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شهدت أسعار الذهب في اليمن، صباح اليوم السبت، ارتفاعا طفيفا في الأسواق، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

 

فيما يلي يقدم “المشهد العربي” أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

 

 الوحدة                             ريال يمني                          دولار أمريكي

 

الذهب عيار 24      593. 34 ريالًا                        52.02 $

 

الذهب عيار 22              31.713 ريالًا                   47.69$

 

الذهب عيار 21            30.270 ريالات                   45.52 $

 

 الذهب عيار 18            25.948 ريالاً                     39.02$

 

أوقية الذهب       1.075.970   ريالاً                                1618$

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ارتفاعه الذهب السبت اليمنية اليوم بالأسواق يواصل

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