المشهد العربي

الذهب يواصل ارتفاعه بالأسواق اليمنية اليوم السبت

9 مايو، 2020
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شهدت أسعار الذهب في اليمن، صباح اليوم السبت، ارتفاعا طفيفا في الأسواق، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

 

فيما يلي يقدم “المشهد العربي” أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

 

الوحدة                             ريال يمني                          دولار أمريكي

 

 الذهب عيار 24     019. 38 ريالًا                        55.1 $

 

الذهب عيار 22              34.851 ريالًا                   50.51$

 

الذهب عيار 21            33.264 ريالات                   48.21 $

 

 الذهب عيار 18            28.517 ريالاً                     41.33$

 

أوقية الذهب       1.181.920    ريالاً                   1713$

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ارتفاعه الذهب السبت اليمنية اليوم بالأسواق يواصل

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