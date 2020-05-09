الذهب يواصل ارتفاعه بالأسواق اليمنية اليوم السبت

شهدت أسعار الذهب في اليمن، صباح اليوم السبت، ارتفاعا طفيفا في الأسواق، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي يقدم “المشهد العربي” أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

الوحدة ريال يمني دولار أمريكي

الذهب عيار 24 019. 38 ريالًا 55.1 $

الذهب عيار 22 34.851 ريالًا 50.51$

الذهب عيار 21 33.264 ريالات 48.21 $

الذهب عيار 18 28.517 ريالاً 41.33$

أوقية الذهب 1.181.920 ريالاً 1713$