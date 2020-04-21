المشهد العربي

الذهب يواصل استقراره بالأسواق اليمنية

21 أبريل، 2020
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شهدت أسعار الذهب في اليمن، صباح اليوم الثلاثاء، استقرار نسبيا في الأسواق، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي يقدم “المشهد العربي” أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

 

الوحدة                             ريال يمني                          دولار أمريكي

 

الذهب عيار 24     361. 37 ريالًا                        55.35 $

 

الذهب عيار 22              34.256 ريالًا                   50.74$

 

الذهب عيار 21            32.690 ريالات                   48.43 $

 

 الذهب عيار 18            28.019 ريالاً                     41.51$

 

أوقية الذهب       1.161.675    ريالاً                                1721$

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استقراره الذهب اليمنية بالأسواق يواصل

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