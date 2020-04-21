الذهب يواصل استقراره بالأسواق اليمنية

شهدت أسعار الذهب في اليمن، صباح اليوم الثلاثاء، استقرار نسبيا في الأسواق، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي يقدم “المشهد العربي” أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

الوحدة ريال يمني دولار أمريكي

الذهب عيار 24 361. 37 ريالًا 55.35 $

الذهب عيار 22 34.256 ريالًا 50.74$

الذهب عيار 21 32.690 ريالات 48.43 $

الذهب عيار 18 28.019 ريالاً 41.51$

أوقية الذهب 1.161.675 ريالاً 1721$