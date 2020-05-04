ابابيل نت

الرئاسة اليمنية تدعو الجيش لدعم انتفاضة الشيخ ياسر العواضي في البيضاء

4 مايو، 2020
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أكد الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مستشار رئيس الجمهورية رئيس الوزراء السابق، بأن جريمة المرأة الأصبحية المغدور بها حوثياً ليست سوى واحدة من جرائم الحوثيين.

‬ وقال في تغريدة على “تويتر”: “نقف مع ياسر العواضي ومناصريه، لأننا نرفض الظلم في أي صورة كان، وجريمة المرأة الأصبحية المغدور بها حوثياً ليست سوى واحدة من جرائم الحوثيين، متصلة بتاريخ ممتد من جرائم الأئمة في اليمن”.

‬ وأضاف: “يجب أن يكون الجيش جاهزاً لدعم الانتفاضة، ودعم الشيخ ياسر إذا طلب الدعم، والله ما هُزم الحجوريين إلا لأننا لم نكن مستعدين لدعمهم”.

‬ وختم بقوله: “تذكروا أن هناك عدو واحد هو الحوثي. فلنوحد الصفوف لهزيمته”.

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