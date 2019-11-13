الرئيسي: قطر غارت من اتفاق الرياض.. وروجت لتسوية وهمية لأزمتها!

علق الكاتب الإماراتي ماجد الرئيسي، اليوم، على الأنباء التي تتردد بشأن اقتراب حل الأزمة القطرية.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “غارت من اتفاقية الرياض والتمهيد لتسوية يمنية شاملة فاستغلت إعلان المشاركة الرياضية لصناعة تسوية وهمية لأزمتها .. أو الحصول على جزء من الانتباه على أقل تقدير”. – في إشارة لقطر-.

يذكر أن اتحادات الكرة في كل من السعودية والإمارات والبحرين استجابت لدعوة الاتحاد الخليجي لكرة القدم بالمشاركة في بطولة كأس الخليج الـ24، التي تحتضنها دولة قطر اعتبارًا من 24 نوفمبر الجاري؛ ما يشكل مؤشرًا لحل الأزمة الخليجية.