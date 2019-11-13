المشهد العربي

الرئيسي: قطر غارت من اتفاق الرياض.. وروجت لتسوية وهمية لأزمتها!

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 14 دقيقة
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علق الكاتب الإماراتي ماجد الرئيسي، اليوم، على الأنباء التي تتردد بشأن اقتراب حل الأزمة القطرية.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “غارت من اتفاقية الرياض والتمهيد لتسوية يمنية شاملة فاستغلت إعلان المشاركة الرياضية لصناعة تسوية وهمية لأزمتها .. أو الحصول على جزء من الانتباه على أقل تقدير”. – في إشارة لقطر-.

يذكر أن اتحادات الكرة في كل من السعودية والإمارات والبحرين استجابت لدعوة الاتحاد الخليجي لكرة القدم بالمشاركة في بطولة كأس الخليج الـ24، التي تحتضنها دولة قطر اعتبارًا من 24 نوفمبر الجاري؛ ما يشكل مؤشرًا لحل الأزمة الخليجية.

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اتفاق الرئيسي الرياض غارت قطر لأزمتها لتسوية من وروجت وهمية
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المشهد العربي

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