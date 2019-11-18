عدن تايم

الرئيس الزبيدي يبحث مع سفيرة هولندا عددا من الملفات الهامة

عدن تايم عدن تايم منذ دقيقة واحدة
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التقى الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأثنين، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، سعادة ارما ماري فان ديورون، سفيرة هولندا لدى اليمن.

بحث اللقاء آفاق التعاون المشترك في كافة القضايا والملفات العالقة، وعلى رأسها الملف الإنساني ودعم التنمية في بلادنا، وكذلك ضرورة استمرار التقدم الإيجابي نحو تسوية سياسية شاملة.

حيث أكد رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي على جهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في إنجاز اتفاق الرياض الذي يعد اللبنة الأولى والأساسية نحو السلام الشامل، علاوة على ما مثله من أمل كبير لدى أوساط الشعب كونه فرصة حقيقية للبناء والتنمية وتثبيت الأمن وإعادة الخدمات، مؤكدا على الموقف الثابت للمجلس تجاه دعم دول التحالف العربي، والوقوف بجانبها، ومكافحة الإرهاب والمشاركة الفاعلة بعملية السلام، بما يضمن حقوق الجنوبيين كاملة من خلال مشاركتهم في المفاوضات القادمة.

وأشاد الرئيس الزُبيدي بجهود الأصدقاء الهولنديين، الذين لا تزال مشاريعهم التنموية حاضرة في بلادنا، مثمناً حرصهم على إحلال السلام في المنطقة.

بدورها عبرت سعادة السفيرة الهولندية عن سرورها باللقاء وتقديرها لمواقف المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي اصبح شريكاً حقيقيا في صناعة السلام.

حضر اللقاء، نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي، الاستاذ محمد الغيثي.

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