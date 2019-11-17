4 مايو

الرئيس الزبيدي يزور بلدة المنيعي

4 مايو 4 مايو منذ دقيقتين
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اخبار وتقارير


السبت – 16 نوفمبر 2019 – الساعة 10:33 م بتوقيت اليمن ،،،



4 مايو / خاص


زار الرئيس عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، أمس الجمعة، بلدة المنيعي في رأس الخيمة.
وتعد بلدة المنيعي، مسقط رأس سالم سهيل الدهماني، أول شهيد إماراتي، في 30 نوفمبر 1971.
وكان سالم سهيل الدهماني أحد منتسبي شرطة رأس الخيمة، المكلفين بحراسة جزيرة طنب الكبرى التابعة لإمارة رأس الخيمة، حيث استشهد على يد قوات الجيش الإيراني في عدوان أدى إلى احتلال جزيرة طنب الكبرى.
وأقرت دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم استشهاده، 30 نوفمبر، يوما وطنيا للشهيد.
ويتزامن يوم الشهيد في دولة الإمارات، مع ذكرى استقلال الجنوب عن الاحتلال البريطاني.

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الرئيس الزبيدي المنيعي بلدة يزور

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