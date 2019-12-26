الرئيس “الزبيدي” يطلع على الأوضاع الأمنية بمديرية الشيخ عثمان

عدن (المندب نيوز) خاص

اطلع اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي, على الأوضاع الأمنية بمديرية الشيخ عثمان بالعاصمة الجنوبية عدن.

جاء ذلك خلال لقائه بالنقيب كرم المشرقي قائد القطاع الثامن حزام امني م الشيخ عثمان, للاطلاع على الأوضاع وتنسيق الجهود بين مختلف الأجهزة الأمنية بعدن.

وفي اللقاء تم مناقشة مجمل الأوضاع الأمنية بالمديرية, ومتابعة سير العمل في الحملة الأمنية الواسعة لضبط الدراجات النارية والمركبات غير المرقمة والسلاح غير المرخص.

وثمن الرئيس الزبيدي الجهود التي تبذلها قيادة وأفراد الحزام الأمني بالقطاع الثامن بمديرية الشيخ عثمان في مكافحة الإرهاب وتثبيت الأمن وفرض النظام والقانون.

من جهته ثمن النقيب كرم المشرقي الجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس عيدروس الزبيدي وقيادة المجلس الانتقالي في دعم جهود قيادة قوات الحزام الأمني وإدارة أمن عدن, والعمل على تنسيق الجهود بينهم وتعزيز التعاون والشراكة بين جميع الأجهزة الأمنية.