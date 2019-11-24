4 مايو

الرئيس الزبيدي يعزي بوفاة المناضل طمّاح

4 مايو 4 مايو منذ دقيقتين
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شئون الانتقالي


السبت – 23 نوفمبر 2019 – الساعة 09:10 م بتوقيت اليمن ،،،



4 مايو / خاص


بعث الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي ، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، برقية عزاء ومواساة إلى أسرة المناضل عبدالله صالح طمّاح، الذي وافته المنية، اليوم السبت.
وعبر الرئيس الزُبيدي، في برقيته عن عميق حزنه لوفاة الناشط الاجتماعي البارز، عبدالله طماح، مقدما تعازيه إلى أسرة الفقيد.
وأشاد بمواقف وتضحيات أسرة الفقيد، دفاعاً عن قضية الجنوب، وحقه في الحرية والكرامة، مؤكدا أنها محط تقدير واعتزاز الشعب وقيادته.

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الرئيس الزبيدي المناضل بوفاة طماح يعزي
4 مايو

4 مايو

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