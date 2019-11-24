الرئيس الزبيدي يعزي بوفاة المناضل طمّاح



4 مايو / خاص



بعث الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي ، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، برقية عزاء ومواساة إلى أسرة المناضل عبدالله صالح طمّاح، الذي وافته المنية، اليوم السبت.

وعبر الرئيس الزُبيدي، في برقيته عن عميق حزنه لوفاة الناشط الاجتماعي البارز، عبدالله طماح، مقدما تعازيه إلى أسرة الفقيد.

وأشاد بمواقف وتضحيات أسرة الفقيد، دفاعاً عن قضية الجنوب، وحقه في الحرية والكرامة، مؤكدا أنها محط تقدير واعتزاز الشعب وقيادته.

