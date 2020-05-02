الرئيس الزبيدي يعزي بوفاه رئيس النيابة الجزائية بالعاصمة عدن القاضي محمد الناخبي

بعث الرئيس القائد عيدروس قاسم عبدالعزيز الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، برقية عزاء ومواساة إلى أسرة الفقيد القاضي محمد علي صالح الناخبي، رئيس النيابة الجزائية بالعاصمة، الذي انتقل إلى رحمة الله يوم أمس الجمعة بعدن.

وعبّر الرئيس الزُبيدي عن بالغ حزنه وعظيم الأسى لأسرة وذوي وزملاء الفقيد بهذا المصاب الأليم، ناقلاً إليهم تعازي قيادة وقواعد المجلس الانتقالي، وسائلاً المولى أن يجعل هذا المصاب آخر الأحزان وألا يريهم مكروهاً بعده.

وأشار الرئيس الزُبيدي إلى المناقب والصفات الحميدة التي عرف بها الفقيد ، من كفاءة ونزاهة، مؤكداً أن الوطن خسر برحيله واحداً من أبرز كوادر سلك القضاء المشهود لهم في هذا المجال.

وابتهل الرئيس الزُبيدي في برقيته إلى الله أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.